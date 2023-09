Avtohtone vrste za Italijo, sivi pinot za tujino

»Po Italiji se najbolje prodajajo rebula in sploh avtohtone sorte, medtem ko v tujino izvažamo zlasti sivi pinot, ki predstavlja štirideset odstotkov proizvodnje v Brdih in v Furlaniji nasploh,« nam je včeraj pojasnil vinar in predsednik društva oslavskih proizvajalcev rebule Martin Figelj, ki je bil pred kratkim izvoljen tudi za deželnega predsednika kmetijske stanovske organizacije Coldiretti. Po njegovih besedah se letošnja trgatev ravnokar začenja, tako da imajo vinarji in vinogradniki v teh dneh kar nekaj dela in skrbi.

Pozorno spremljajo zorenje

»Mi smo konec minulega tedna začeli trgati v vinogradih sivega pinota in sauvignona, ki jih imamo v ravnini, medtem ko se bomo zdaj počasi posvetili še tistim v gričevnatem svetu. Iz količinskega vidika je letošnja trgatev obilna, po drugi strani ne smemo tvegati, da bi grozdje začelo gniti. Zaradi tega je treba pozorno spremljati zorenje in potrgati grozdje, preden bi se začele težave z gnitjem, saj je izredno pomembno ravno to, da imamo čim bolj zdravo grozdje,« je razložil Figelj, po katerem so imeli na Oslavju in okolici julija nekaj izpada pridelka zaradi toče, vendar so bile zatem vremenske razmere dobre, tako da je grozdje lepo zorelo. Po deževju iz prejšnjih dni so vinogradniki spet pod pritiskom, sicer bo večina izmed njih začela trgati pred koncem tedna.

»Če že sedaj vemo, da bo letina količinsko dobra, bomo kaj več o njeni kakovosti povedali v prihodnjih dneh, ko se bo po kleteh začelo vrenje,« je pristavil Figelj.

Strojnega obiranja še malo

V zadnjih letih se zlasti na nižinskih legah vse bolj širi strojno obiranje grozdja, ki je hitrejše in zahteva manj delovne sile. V primeru slabe vremenske napovedi lahko vinogradniki v zelo kratkem času poberejo večjo količino grozdja, tako da se izognejo morebitnim težavam s padavinami.

Naš sogovornik nam je pojasnil, da stroj za obiranje na Oslavju oz. v Števerjanu uporabljata mogoče samo dve kmetiji.

»Na tržišču, žal, še ni strojev, ki bi bili primerni za vinograde v gričevnatem svetu, medtem ko v nižini s stroji potrgajo grozdje v 90 odstotkih vinogradov. Najnovejši stroji zagotavljajo zelo visoko kakovost, tehnologija je napravila kar nekaj korakov naprej, po drugi strani še niso dovolj okretni za naše briške vinograde,«je poudaril Figelj, ki nam je pojasnil, da na italijanskem tržišču v vse bolj cenijo avtohtone sorte, pri čemer je ravno macerirana oslavska rebula dosegla izredno prepoznavnost.

V tujini po drugi strani še vedno raje posegajo po sivem pinotu in sauvignonu, to se pravi po sortah, ki nista značilni samo za Brda, temveč sta mednarodno uveljavljeni in poznani.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.