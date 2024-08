Baby Lasagna prihaja v Evropsko prestolnico kulture 2025

V Evropski prestolnici kulture 2025 Nova Gorica - Gorica napovedujejo brezmejno zabavo z evrovizijsko zvezdo Baby Lasagno ter slovenskim glasbenikoma Masayo in Smaal Tokkom, s katerimi bomo ogrevali ozračje pred začetkom tega dolgo pričakovanega projekta. S koncertom se pridružujejo praznovanju občinskega praznika in 30. obletnici Radia Robin, ki mu naslednji dan predajajo oder.

V petek, 6. septembra 2024, bo Nova Gorica oživela z Brezmejna zabavo. Dogodek, ki bo potekal na travniku pred občinsko palačo, je del pripravljalnih aktivnosti za Evropsko prestolnico kulture 2025 Nova Gorica - Gorica. Pričakujejo, da bo ta posebna priložnost, ki združuje glasbo, kulturo in zabavo, navdušila in povezala tako domačine kot obiskovalce iz širše regije.

Dogodek prinaša izjemno glasbeno zasedbo, med katerimi izstopa Baby Lasagna, hrvaški pop fenomen, ki je s pesmijo Rim Tim Tagi Dim osvojil drugo mesto na letošnji Evroviziji in si prislužil srca občinstva po vsej Evropi. Baby Lasagna, glasbeni projekt Marka Purišića, združuje različne glasbene žanre v sveže in inovativne zvoke, ki ta hip osvajajo evropske odre. Po razprodani turneji po Evropi bo Baby Lasagna s svojim edinstvenim nastopom premierno nastopil pred goriško publiko.

Raperka in gengsta-raper

Na novogoriškem odru bosts nastopila tudi Primorka Masayah, raperka, ki se je zavihtela na vrh slovenske glasbene scene. Na letošnji podelitvi nagrad Zlata piščal je prejela priznanja za album Zavedno in skladbo leta, kar potrjuje njeno izjemno ustvarjalno moč in vpliv na sodobno glasbeno sceno. Masayah bo predstavila tudi svojo novo skladbo Cigaret, ki govori o osebnih bojih in iskanju identitete.

Nastopil bo tudi Smaal Tokk, primorski gengsta raper, ki s svojo skupino in novimi komadi že leta navdušuje domače občinstvo. Smaal Tokk je znan po svojem edinstvenem slogu in humorju, ki vedno znova poskrbi za odlično vzdušje.

Brezmejna zabava bo priložnost, da udeleženci občutijo energijo in kreativnost, ki bo zaznamovala prihodnje leto Evropske prestolnice kulture. Dogodek je odprt za vse in je brezplačen.