Barvali in »šticali«

Že drugo leto zapored je »šticanje« pirhov na daljavo povezalo Štandrežce. Tudi letos se je vabilu kulturnega društva Oton Župančič, naj se posnamejo oz. fotografirajo med tradicionalnim velikonočnim običajem, odzvalo veliko domačinov, ki stanujejo v vseh predelih vasi – od Placa do Klancev, od Jeremitišča do Pilošča in celo (štandreške) Srbije. Kulturno društvo je med tednom zbiralo posnetke pisanih in okrašenih pirhov, medtem ko je bilo na velikončno nedeljo na vrsti njihovo »šticanje«.

Vabljeni k ogledu fotogalerije.