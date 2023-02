Bil je velik prijatelj Slovencev v Italiji

V 100. letu starosti je v nedeljo umrl Franc Jerončič. Mnogi so ga poznali zaradi njegovega izjemnega etnološko-rezbarskega muzeja v vasici Melinki in po petih knjigah, ki jih je v soavtorstvu s sinom Zoranom izdal o prostoru, iz katerega je izhajal. Med drugim sta svoje knjige dvakrat predstavila v Kulturnem domu v Gorici in enkrat v kulturnem središču Danica na Vrhu. Franc Jerončič je pozorno spremljal vse, kar se je dogajalo med Slovenci v Italiji. Redno je prebiral Dom, Novi Matajur, Primorski dnevnik, še zlasti navezan je bil z Benečijo, kjer je imel veliko prijateljev.

V zadnjem času je prebival v Domu upokojencev v Novi Gorici, kjer so ga med božično-novoletnimi prazniki obiskale članice ženske vokalne skupine Danica z Vrha in mu zapele. Kot nam je sporočil Zoran Jerončič, bodo očeta Franca pokopali v četrtek, 23. februarja, ob 15. uri v Ligu. Njegova žara bo med 13. in 15. uro v domači hiši v Melinkih 5.