Božiček je v soboto, 23. decembra, s pomočjo goriškega odbora Rdečega križa in še nekaterih organizacij obiskal goriški zapor, kjer je obdaril otroke zapornikov in jim omogočil, da so nekaj lepih trenutkov preživeli s svojimi očeti. Poleg božičkovega obiska so prostovoljci poskrbeli tudi za delavnico s klovni in skupinskimi plesi.