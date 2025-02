Brežino Soče so utrdili, nadaljuje se sečnja dreves

Med ločniškim mostom in Podgoro izvajajo ukrepe za preprečevanje erozije bregov reke Soče. V prejšnjih mesecih so odstranili ostaline nekdanjega jezu pod »pašerelo«, zatem so pod Podgoro utrdili brežino s kamnometom in se lotili sečnje in čiščenja zaraščajočega rastlinja, ki ravnokar potekata in se bosta še nadaljevala pri mostu VIII agosto in pod njim.

Sanacijska dela vodi deželna direkcija za okolje, energijo in trajnostni razvoj, izvaja jih podjetje BB service iz Tolmeča. Dela so se začela sredi avgusta lanskega leta, na informativni tabli, ki so jo postavili ob začetku »pašerele« pod Stražcami, piše, da bodo skupno trajala 245 dni in da se bodo zaključila do 21. julija letošnjega leta. Naložba je skupno vredna skoraj 580.000 evrov.

Sanacija območja se je začela sredi avgusta lanskega leta. Takrat so za bagre in tovornjake utrdili dostop do ostalin nekdanjega jezu iz Stražic. Nekdanji jez je bil zgrajen iz kamnitih blokov in lesenih tramov, prekrit je bil s plastjo betona, ki leta 1988 ni zdržal takratnega poplavnega vala. Reka Soča je odplaknila več kot polovico jezu, takoj zatem se je seveda izpraznil akumulacijski bazen, ki je stal za njim. Ker ni bilo več jezu, ki bi miril reko, je njen tok izpodjedal temelje stebrov »pašerele«, pod katero so morali zgraditi novo rečno pregrado. Kaj kmalu se je izkazalo, da so tudi ostaline jezu predstavljale oviro; za njimi se je nabiral gramoz, kaj kmalu so začela rasti še drevesa. Ostaline jezu so poleg tega preusmerjale tok proti podgorskemu bregu, zaradi česar so bili stanovalci tamkajšnjih hiš še posebej zaskrbljeni.

V pristojnih deželnih uradih so osnutek načrta za izvedbo sanacijskih del odobrili 31. oktobra 2017, preliminarni načrt je bil odobren 21. septembra 2022, v začetku marca leta 2023 so naposled odobrili še dokončni načrt. Dela bi se morala začeti že pred dvema letoma, vendar je prišlo do zamika, tako da so gradbeni stroji zabrneli ob koncu lanskega poletja. Potem ko so odstranili ostaline nekdanjega jezu pod »pašerelo«, so se delavci odpravili pod Podgoro, kjer so se lotili utrjevanja bregov. Pod spomenikom padlim v narodnoosvobodilnem boju so zgradili kamnomet in s kamenjem utrdili brežino.

S sečnjo in čiščenjem zaraščajočega rastlinja so nadaljevali vse do mostu VIII agosto, kjer dela še potekajo. Posekali so več debelih dreves, nekaj hlodov so s pomočjo bagrov izlekli tudi iz vode. Včeraj so bili delavci na delu na brežinah v bližini podgorskega nogometnega igrišča, sicer bodo s čiščenjem nadaljevali tudi na otoku sredi struge pod jezom po mostu VIII agosto, ki je nastal iz naplavin.