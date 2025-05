Brezmejni festivali na skupnem goriškem trgu

V okviru Evropske prestolnice kulture bo danes, 8. maja, na sporedu Dan brezmejnih festivalov, ki bo združil tradicionalna dogajanja, kot so Festival obrti in podjetništva, Okusi brez meja, Festival vrtnic, Festival ljubiteljske kulture in razglasitev zmagovalcev natečaja Podjetniško vino 2025.

Trg Evrope/Transalpina bo danes od 11. ure naprej prostor, kjer se bodo srečali lokalno podjetništvo, ljubiteljska kultura, brezmejna kulinarika in druženje.

Festival bo potekal v vsakem vremenu. Ob 9.30 bo na sporedu ex tempore Go Art Go, ki ga prirejata društvi Mazzini ENDAS iz Tržiča in Dablo iz Goriških Brd. Ob 11. uri bo potekala eko-pravljična urica s člani goriškega literarnega kluba GOvoRICA z naslovom Zemlja ima gripo. Ob 11. uri bodo potekale tudi likovne delavnice za otroke.

Ob 16. uri se bo pričel 5. literarni festival Poezija ne pozna meja makedonskega kulturnega društva Ohridski biseri iz Nove Gorice. Sledil bo s pričetkom ob 17.30 nastop folklornih, mažoretnih in orientalskih plesnih skupin. Ob 18.30 bodo nastopili združeni pevski zbori. Najprej bodo zapele pevke iz ženskih zborov, med katerimi bodo tudi Briške Trcinke iz Števerjana. Nakar bosta na vrsti dva moška pevska zbora, nazadnje pa še združeni mešani zbori. Ob zaključku dneva ob 19. uri bo podeljevanje priznanj Zveze kulturnih društev Slovenija. Sledil bo še nastop združenih pevskih zborov in Gong orkestra ter plesne skupine Nefesiye. Ob 19.30 bo z Gong orkestrom zapela pevka Ema Marušič. Cel dan bo potekala tudi kulinarična prireditev Okusi brez meja, kjer ne bo manjkalo okusne hrane in pijače in tudi ne goriških njokov. Skupno zgodbo pod imenom Dan brezmejnih festivalov poleg EPK soorganizirajo Območna obrtna zbornice Nova Gorica v sodelovanju z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter lokalna ljubiteljska društva.

Obiskovalci v času prireditve lahko brezplačno parkirajo na parkirišču Supernove Mercator v Prvomajski ulici in na začasnem parkirišču v Solkanu (Cesta IX. Korpusa 106, Nova Gorica), kjer je prostor tudi za avtodome.