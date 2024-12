Briška skupnost Collio po dveh letih uresničuje svoje cilje

Leta 2022 so se občine Dolenje, Krmin, Mariano, Moraro, Moš, Fara, Medea, Koprivno, Šlovrenc in Števerjan združile pod imenom briška skupnost Collio. Skupnost se je rodila z namenom, da bi občanom zagotavljala boljše storitve, po dveh letih pa se cilji postopoma uresničujejo in so sadovi sodelovanja vidni. Že več časa deluje namreč skupni davčni urad, začelo se je skupno delovanje lokalne policije, z decembrom pa je začelo obratovati skupno okence za proizvodne dejavnosti (Suap).

Sedež vseh uradov je v krminski mestni hiši. »Krminska občina je razdeljena na dvoje:ena polovica se ukvarja izključno s Krminom, druga pa je posvečena skupnosti Collio,« razlaga števerjanski župan Marjan Drufovka. Storitve, ki jih trenutno nudi briška skupnost Collio, so tri:skupen davčni urad, skupno delovanje lokalne policije in urad SUAP. »Leto 2025 bo v bistvu poskusno leto,« izpostavlja Marjan Drufovka in dodaja, da je cilj sodelovanja izboljšati storitve za občane z istimi oz. nižjimi stroški.

Skupni davčni urad deluje v Krminu na Trgu 24. maja že od 1. oktobra letos. Pri tem se za občane zgoraj omenjenih občin spremeni le ime izvajalca storitve. S 1. novembrom se je začelo tudi skupno delovanje lokalne policije. »To na občane ne vpliva neposredno, znatno pa bo razbremenilo naš urad za register prebivalstva,«pojasnjuje Drufovka. Poveljnik policije bo namreč ščitil predvsem občinsko upravo v zvezi z vaškimi prireditvami v primeru, da se kaj zgodi. »Predpisi se zelo hitro spreminjajo, lokalna policija pa bo v tem smislu v veliko pomoč,« pravi števerjanski župan. »Naša občina se je na primer prijavila na deželni razpis za namestitev kamer za video nadzor. Posnetke bodo seveda spremljali naši karabinjerji, toda z vsemi predpisi, ki so povezani z zasebnostjo, se bo ukvarjala policija,«še razlaga župan in pristavlja, da bo policija tudi odobrila vse odloke za zapore cest in za usmerjanje prometa civilne zaščite na večjih prireditvah. V tej prvi fazi nudi Občina Krmin pet lokalnih policistov, trije so iz Mariana, enega nudi Koprivno in enega Fara. »Brez dvoma, da bo treba v bodoče še koga zaposliti,« predvideva Drufovka.

Od 1. decembra deluje tudi skupno enotno okence za proizvodne dejavnosti (Suap), ki bo odgovorno za vse postopke, povezane z organizacijo prireditev in pridobivanjem dovoljenj, tudi za podjetniške dejavnosti. »Okence Suap je velika sprememba za občine, ker se na tak način bistveno razbremeni tajništva. V Krminu se bosta temu posvetila dva usposobljena uslužbenca,« pravi Marjan Drufovka in pristavlja, da se bo sprememba dotikala predvsem krajevnih društev. »V prvih mesecih naslednjega leta bomo sklicali sestanek s predstavniki društev, saj se bodo spremenili postopki za prirejanje dogodkov. Dokumentacijo bo namreč po novem pregledoval visoki uradnik skupnost. Društva bodo morala biti bolj pazljiva in točna. Kot rečeno, bo leto 2025 poskusno leto, toda počasi se bo treba vpeljati v nov sistem,« še ugotavlja župan.