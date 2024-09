Brskalniška igra za odkrivanje goriškega somestja

V somestju Nove Gorice, Gorice, Šempetra pri Gorici in Solkana se bo od sredine do konca septembra odvijala mobilna igra Go! Cross. Gre za spletno brskalniško igro, podobno lovu na zaklad, v kateri igralci prek odkrivanja in zbiranja nalepk s QR kodami ter posebnih nalog na novo spoznavajo somestje in življenje v njem. Mobilna igra z zanimivimi sprehodi, raznimi kvizi in nalogami ter s pestrimi nagradami združuje kulturno krajino urbanega področja Gorice. Nastala je kot del projekta Ustvarjalne Evrope AcuTe.

Ustvarjalna Evropa AcuTe je inovacijski projekt na področju produkcije uprizoritvenih umetnosti s pomočjo novih tehnologij ter iskanja novih načinov kulturnega sodelovanja med institucijami in razvoja veščin.

V sklopu projekta je Marko Bratuš, skupaj z režiserjem Juretom Novakom ter strokovnjakom za mestne igre Markusom Schubertom iz Nemčije, zasnoval koncept igre, ki bi prebivalce obeh Goric pripravila, da skrenejo s svojih utečenih poti, odprejo oči in spoznajo dele somestja, ki najpogosteje ostajajo spregledana – vključno s kulturno infrastrukturo na obeh straneh.

Igro bo v sedanji tekmovalni obliki moč igrati do zadnjega vikenda septembra, do zaključnega dogodka s podelitvijo nagrad najboljšim igralcem. Nato jo bodo ustvarjalci preoblikovali v posamezne izzive, s katerimi se bodo lahko spopadali gostje dogodkov Evropske prestolnice kulture še vse leto 2025.

Koncept igre so zasnovali umetniški vodja in dramaturg Marko Bratuš, režiser Jure Novak in strokovnjak za mestne igre Markus Schubert (Nemčija). Pri projektu so sodelovali zgodovinarka ZRC SAZU Neva Makuc, programerja Christoph Wanja in Maksimilian Zabukovec, študentje dveh letnikov iz Univerze Saxion iz Enschedeja (Nizozemska) (mentorja Hester van der Ent in Herman Paassen) ter strokovnjaka za digitalno gledališče Carla Meller in Michael Eichoff (Akademie für Digitalität Dortmund).

»Koncept mestne igre igralcem omogoča, da si ponovno prisvojijo svoje mesto, da nanj pogledajo s svežimi očmi. Kar mi je še posebej všeč pri tej igri pa je, da mobilne telefone uporabljamo za to, da ljudi dejansko premikamo po somestju in jim omogočamo, da med igranjem stopijo v stik s someščani in kotički mesta, ki jih še niso obiskali. Ta igra pooseblja slogan Evropske prestolnice kulture 2025, GO Borderless,« Markus Schubert.

»Namen projekta ACuTe je bilo raziskati razmerje med tehnologijo in uprizoritvinimi umetnostmi, s poudarkom na razvoju občinstva. Ko smo razmišljali o tem, kako najbolje vključiti tehnologijo v gledališče, smo kmalu ugotovili, da se moramo namesto na gledališče osredotočiti na občinstvo in na to, kako lahko tehnologija pripomore k njihovemu boljšemu življenju. Prek mestne igre si želimo ljudem približati obe mesti – tako prebivalcem tega prostora kot tudi vsem obiskovalcem, ki bodo mesti obiskali v času Evropske prestolnice kulture. Obenem pa nam je v samo igro uspelo vključiti tudi bogato zgodovino tega področja ter večino tukajšnjih kulturnih institucij,« pojasnjuje Marko Bratuš.

Pri projektu je v zgodnjih fazah sodelovala tudi vrsta strokovnjakov iz številnega konzorcija partnerjev projekta ACuTe: Oulu University of Applied Sciences (Finska), Ars Electronica (Avstrija), European Theatre Convention (Nemčija), Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao (Španija), Estonian Academy of Arts (Estonija), Saxion University of Applied Sciences (Nizozemska), Théâtre de Liège (Belgija), Oulun teatteri (Finska), De Toneelmakerij (Nizozemska), Slovensko Narodno Gledališče Nova Gorica (Slovenija), Det Norske Teatret (Norveška), Academy for Theatre and Digitality (Nemčija), Schauspielhaus Graz (Avstrija) in Marin Sorescu National Theatre of Craiova (Romunija)

Pri projektu sodelujejo tudi razni partnerji iz somestja Goric: zavod GO! 2025, Furlansko filološko društvo iz Gorice, novogoriška knjižnica Franceta Bevka, Feiglova knjižnica iz Gorice, združenje Artisti associati iz Gorice, novogoriška kavarna Maks, Kinoatelje, Kulturni center Lojze Bratuž, Kulturni dom Nova Gorica in Goriški muzej.