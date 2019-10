Brv čez Sočo, v četrtek podpis pogodbe

Dolgo napovedovan korak k izgradnji brvi čez Sočo v Solkanu se bo začel uresničevati s četrtkovim podpisom pogodbe z izvajalcem infrastrukturnih del, podjetjem Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica. Dogodek se bo simbolno odvijal v solkanskem Kajak centru, izhodišče brvi na levem bregu Soče bo namreč prav zatravljena streha tega objekta. Podpisu bodo poleg vodstva Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO prisostvovali vsi trije župani občin ustanoviteljic tega združenja – Rodolfo Ziberna, Klemen Miklavič in Milan Turk ter predsednik skupščine EZTS GO Matej Arčon.

Kolesarska in peš brv, ki bo povezala bregova reke Soče, simbolično predstavlja tudi premostitev pravnih in administrativnih ovir med državama. Gradnja brvi, ki bo veljala 1,4 milijona evrov, se bo torej, kot napovedano, začela v kratkem, rok za izgradnjo je eno leto. Brv dolžine 120 metrov dolgo in širine 2,6 metra bo povezovala levi in desni breg reke Soče do navezave na obstoječo kolesarsko pot Solkan–Plave oziroma v nasprotnem kraku do kolesarske poti proti Italiji.

Brv čez Sočo v Solkanu se bo uresničila v okviru evropskega projekta Isonzo-Soča, financiranega iz Programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020.