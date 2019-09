»Čas celjenja ran je mimo, sedaj je čas ustvarjanja«

Glavna tema umetniškega programa ob sinočnji (petkovi) slovesnosti ob novogoriškem občinskem prazniku je bila meja. »S kolegom Ziberno sva si enotna: čas celjenja ran, ki jih je za seboj pustila meja, je mimo, sedaj je čas ustvarjanja, čas, da skupaj stopimo iz sence, da nehamo biti obrobje Ljubljane in Rima, da postanemo prvo evropsko čezmejno somestje, kjer je lepo živeti in ustvarjati, da postanemo evropsko mesto kulture z novimi ustvarjalnimi in gospodarskimi priložnostmi, da postanemo prestolnica evropske regije,« je zbrane v veliki dvorani novogoriškega SNG nagovoril prvi mož novogoriške občine, Klemen Miklavič.

Meja je bila tudi rdeča nit kulturnega programa, ki so ga interpretirali mladi ustvarjalci mladinskega odra Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

Občinski praznik je bil tudi priložnost za zahvalo vsem tistim občanom, ki s svojim delom prispevajo k dobrobiti širše skupnosti.