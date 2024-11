Goriški gasilci so danes ob 15.55 posredovali na državni cesti št. 351 med Madonino in Podgoro, kjer sta čelno trčila tovornjak s priklopnikom in avtomobil. Voznico, ki je ostala ukleščena v avtomobilu, so iz razbitin potegnili gasilci, pri čemer so uporabili hidravlično orodje. Reševalci službe 118 so ji na kraju nudili prvo pomoč, nato so jo prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali obe vozili in celotno območje ter odpravljajo posledice nesreče. Na kraju so bili tudi karabinjerji in lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.