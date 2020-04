»Čeprav so naši prostori zaprti, je naša služba aktivna«

Sobe in hodniki goriškega oddelka za zdravljenje zasvojenosti Sert so že več kot en mesec oviti v tišino. Ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa so namreč prizadeli tudi delo tamkajšnjih psihologov, socialnih delavcev in zdravstvenih vzgojiteljev, ki morajo zdaj skrbeti za 400 in več pacientov na daljavo, kar ni enostavno. »Težava je v tem, da je pri našem poklicu neposreden medčloveški stik nenadomestljiv: pri zdravljenju je najbolj koristno, da bolnike gledamo v oči. Skupinske terapije za alkoholike, hazarderje in starše mladoletnih zasvojencev smo ukinili že pred dobrim mesecem, še preden so stopili v veljavo najstrožji ukrepi. Naše skupine so namreč številčne, neodgovorno bi bilo, če bi v isti sobi zadrževali po trideset ljudi,« razlaga zdravstveni vzgojitelj Carlo Benevento, ki se z zasvojenci v Gorici ukvarja že skoraj 30 let.

Odkar je goriški oddelek za zdravljenje zasvojenosti začel delovati, se še ni zgodilo, da bi morali ukiniti skupinske terapije, ki so v številnih primerih najbolj učinkovita in primerna oblika zdravljenja: ko pacienti prisluhnejo ljudem, ki jim je uspelo premagati svojo zasvojenost, se zavedajo, da so tudi njihove težave rešljive. Delo psihologov, zdravstvenih vzgojiteljev in socialnih delavcev od nekdaj zaznamujejo medsebojni stiki s pacienti, fizična prisotnost, pogovori na štiri oči. Kako so torej lahko učinkoviti v času, ko ti stiki niso dovoljeni? V glavnem preko telefona. »Z bolniki smo v neprestanem telefonskem stiku, veliko uporabljamo tudi aplikacijo Whatsapp. Na začetku smo sicer mislili, da bo ta oblika dela nemogoča, z rezultatom pa smo zadovoljni: obdržali smo kontakt prav z vsakim pacientom. Z nekaterimi potekajo telefonski pogovori skoraj vsak dan, z ostalimi pa vsaj enkrat tedensko. V izrednih primerih, ko ni druge rešitve, pride bolnik do nas, tudi po zdravila. Sicer so taki primeri izjema, ko pa se to dogaja, spoštujemo varnostne predpise. V kratkem bomo uvedli tudi videoseje, tako da bomo zasvojencem še bliže. Upamo, da se bo stanje čim prej vrnilo k normalnosti. Ponavljam, pri našem poklicu je medsebojni stik nenadomestljiv,« pristavlja Benevento.

Če je izredno stanje novost za bolnike, so svoje delovne navade morali spremeniti tudi uslužbenci oddelka Sert. »Telefoni so tačas glasni. Svoj delovni urnik sem, tako kot kolegi, spremenil, saj sem zdaj dosegljiv tudi ob sobotah in nedeljah, 24 ur na dan. Za zdaj uspemo biti učinkoviti, spodbudno pa je tudi, da so člani skupinskih terapij med sabo stkali vezi. Izkušnja je sicer poučna. Verjamem, da bomo tudi ob koncu krize na veliko uporabljali tehnologijo. To sicer velja za vse poklice,« je prepričan naš sogovornik. Beneventa nekoliko skrbi dejstvo, da v zadnjem mesecu niso zabeležili novih pacientov. Ljudje, tudi tisti v težavah, so namreč zaprti v svojih domovih. Iskanje pomoči je v takih časih še bolj težavno. »Čeprav so naši prostori zaprti, je naša služba aktivna. Pokliče nas lahko vsakdo, ki ima težave z alkoholom, s tobakom, s hazardiranjem. Na razpolago smo vsem, ki potrebujejo pomoč,« zaključuje zdravstveni vzgojitelj Carlo Benevento.