Čez prenovljeni most v Hudičevi luknji pri Štantovih bo prvi zapeljal pustni voz

Spet bo mogoče prečkati most v Hudičevi luknji pri Štantovih V Štmavru. Gre za stari most nad Pevmico z dvema kamnitima lokoma, katerega gradnjo je leta 1875 financiral francoski vojvoda Duc de Blacas. Za prenovo mostu so si prizadevali skoraj 25 let, končno pa je bil deležen obnovitvenih del. Spet bo prehoden od sobote, 1. marca, od 10. ure dalje, ko bo tudi potekalo slovesno odprtje. Na kraju bosta poleg domačinov prisotna tudi goriški župan Rodolfo Ziberna in občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti. Prvi bo most v Hudičevi luknji prečkal letošnji pustni voz K.D. Sabotin in s sabo prinesel veselo vzdušje in »sambo brez meja«.

