Čezmejne igre bodo letos v parku v Dolini Korna

Čezmejne sosedske igre GO! Games bodo letos potekale v novi zeleni kulisi. V soboto, 23. maja, se bo trinajst ekip, ki so izraz mestnih četrti, vasi in krajevnih skupnosti občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba, pomerilo v parku v Dolini Korna. Dogodek bo tudi letos posvečen medsebojnemu spoznavanju in utrjevanju vezi med skup nostmi treh občin.

Zamisel in organizacija sta v rokah Občine Gorica, pri izvedbi pa sodelujejo Občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, EZTS GO, goriške četrti in sorodne stvarnosti iz slovenskih občin. »Gre za dogodek v duhu GO! 2025, ki je namenjen ovrednotenju identitet in hkrati gradnji medčloveških odnosov, ki jih v današnjem svetu krvavo potrebujemo,» je povedala goriška občinska odbornica za EPK Patrizia Artico, šempetrski župan Milan Turk pa je izrazil željo in potrebo, da bi čezmejne igre postale tradicija. Novogoriški podžupan Tomaž Horvat in namestnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad sta ocenila, da so tovrstni dogodki dragoceni za gradnjo skupnosti, goriški občinski odbornik Maurizio Negro pa je pristavil, da so za organizacijo iger sestavili delovno skupino, ki bo s prirejanjem nadaljevala tudi po zaključku tega upravnega mandata.

Uvod s šolami

Dopoldanski del bo namenjen najmlajšim. Ob 8.30 se bodo v parku v Dolini Korna zbrali učenci, ki bodo sodelovali v šolski različici GO! Games School. Pričakujejo približno 120 otrok, starih 10 oz. 11 let. Popoldanski del se bo začel ob 13.30 na Travniku, od koder bo skozi mestno središče krenil pisan sprevod ekip. Te bodo tudi letos prepoznavne po pisanih majicah. Tekmovalo bo trinajst ekip: tri novogoriške, solkanska, šempetrsko-vrtojbenska, ločniška, Podturn-Sv. Ana, Pevma-Štmaver-Oslavje, Podgora, Madonina, Štandrež, Stražce-Svetogorska-Placuta ter čezmejna ekipa EZTS GO, v kateri bodo zaposleni pri EZTS in Zavodu GO! 2025. Vsaka ekipa bo lahko štela največ dvajset članov.

Uvod v tekmovalni del bo ob 15. uri, ko se bodo med seboj pomerili trije župani. Ob 16. uri bodo na sporedu spretnostne igre in lov na zaklad. Tekmovalci se bodo pomerili v družabnih igrah, briškoli, različnih spretnostnih preizkušnjah, vleki vrvi in skupnem finalnem izzivu, v katerem bodo sodelovale vse ekipe hkrati. Lov na zaklad bo udeležence vodil skozi tri občine ter mimo zgodovinskih in kulturnih znamenitosti čezmejnega prostora. Premikali se bodo lahko peš ali s kolesom. Lov na zaklad tudi letos pripravlja Center za ohranjanje in krepitev ljudskih tradicij iz Podturna.

Letos so igre GO! Games vključene tudi v projekt, financiran iz Sklada za male projekte GO! 2025. Zato se dogajanje ne bo končalo 23. maja: nadaljevalo se bo v petek, 19. junija, s turnirjem v odbojki na mivki v Šempetru, ki bo prihodnje leto gostil igre GO! Games, sledilo pa bo še kulturno srečanje v Ločniku.