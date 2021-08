ClimateOfChange v Novi Gorici

Sedem umetnikov in akrobatov, štirje glasbeniki, impresivna scenografija in veliko zgodb. To je le nekaj številk sodobne cirkuške predstave na prostem #ClimateOfChange, komunikacijske kampanje, ki je namenjena ozaveščanju in opozarjanju mladih o povezavah med podnebnimi spremembami in migracijami. Cirkuški spektakel v izvedbi italijanske umetniške skupine MagdaClan Circo in cirkuške šole iz Torina, FLIC Scuola Circo ter drugih organizacij, je del vseevropske turneje v desetih evropskih mestih. V Novi Gorici bo gostoval 6. in 7. avgusta, gledalce pa bo nagovarjal z uprizoritvijo povezave med podnebnimi spremembami in migracijami.

Dogodek soorganizira Platforma SLOGA, v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica v okviru projekta Evropska prestolnica kulture – GO! 2025. V petek, 6. avgusta, in v soboto, 7. avgusta, bosta na Trgu Edvarda Kardelja ob 21. uri na sporedu dve celovečerni predstavi. V času gostovanja cirkusa Climate of Change bo v Novi Gorici potekal tudi spremljevalni program. Dan pred prvo predstavo, 5. avgusta, bodo umetniki organizirali delavnico grafitiranja z mahom. Delavnica se bo začela ob 18. uri. Število udeležencev je omejeno, zato sprejemajo prijave na naslov miha.turk@sloga-platform.org. To pa še ni vse. Turneja #ClimateofChange želi spremeniti mnenje mladih Evropejcev: zato bo frizerka obiskovalcem ponudila ne le spremembo pričeske, temveč tudi »spremembo miselnosti«. Striženje bo na voljo 6. in 7. avgusta, oba dneva med 9. in 12. uro ter med 18. in 20. uro. Naročanje ni potrebno. Vsi dogodki, tudi cirkuška predstava, so brezplačni ob spoštovanju ukrepov in do zapolnitve mest. Skladno z odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih končnim uporabnikom v Sloveniji je za udeležbo obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.