Cvrli frtalje in uživali v glasbi

V Rupi se je včeraj, 25. aprila, začel tradicionalni Praznik frtalje, ki ga že preko pol stoletja prireja Prosvetno društvo Rupa-Peč. Odprtju stojnic je sledil ogled razstave bonsajev Bonsai Club Gorizia, sledilo je tradicionalno tekmovanje v cvrtju najboljše zeliščne frtalje. Prvo mesto so z 49 točkami osvojile Eva Devinar, Kristel Kovic in Erika Romaniello, na drugo stopničko sta se s svojo frtaljo uvrstila Erika Kosic in Mattia Barone, »bronasti« pa sta bili Mija in Katerina Kovic. Žirijo so sestavljale Katja Ferletič, Romana Teržan in Tanja Kovic. Dogodek je oplemenitil kulturni program, ki so ga oblikovale pevke in pevci Glasbene matice iz razreda Martine Feri. Nastopili so Neja Volčič, Giulia Sartori, Neža Feri, Andreja Saksida, Gaja Giacomini, Lara Lakovič, Nina Colja, Tina Renar, Nina Vrabec, Karmen Pignatari, Giuliano Baldin, Daniele Baldin, Tjaša Abram, Sofia Babič in Lara Bandel. Veselo je bilo tudi v nadaljevanju, ko je nastopil ansambel Nebojsega.

Današnji program odpade zaradi žalovanja in pogreba papeža Frančiška. Jutri, 27. aprila, bodo za odprtje stojnic s hrano in pijačo poskrbeli od 15.30, ob 16.30 bo sledil nastop mešanega pevskega zbora Vrelec iz Občine Škofja Loka, ki je pobratena s sovodenjsko občino. Praznični dan se bo sklenil s plesom z ansamblom Rujni muzikanti.