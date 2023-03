Danes avdicija za projekt Brezmejno telo

Danes bo na odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica potekala avdicija za plesni ansambel v okviru projekta in multimedijskega performansa Brezmejno telo/Borderless Body, pod katerega sta podpisana koreografa in plesalca Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia.

Na avdicijo se je prijavilo preko 800 plesalcev z vsega sveta, v Novo Gorico so jih povabili 50. S plesalci, ki jih bodo izbrali na današnji avdiciji, bodo sestavili ansambel, ki bo deloval v okviru predstave Brezmejno telo 2025. Od 1. aprila bo Nova Gorica tako prvič v zgodovini imela »stalni« plesni ansambel. V projektu bodo raziskovali in odkrivali omejitve telesa in ples povezali z umetno inteligenco in robotiko.

Vrhunec plesnega dogajanja se bo s predstavo v solkanskem kamnolomu zgodil v letu 2025, do tedaj pa se bo v okviru projekta izvedelo več manjših predstav, izobraževanj, plesnih filmov in drugih pripravljalnih dogodkov.