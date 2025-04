Danes bodo v Tržiču dobili novega župana

Danes bodo Tržičanke in Tržičani dobili novega župana, ki bo občino vodil v prihodnjih petih letih. Občinske volitve so tokrat potekale v različnem terminu kot običajno. Volivci in volivke so imeli možnost glasovati predvčerajšnjem in včeraj, tako da so se lahko volitev udeležili tudi pripadniki judovske skupnosti, ki so v nedeljo praznovali judovsko veliko noč. Oba dneva so bila volišča odprta od 7. do 22. ure.

Štetje glasovnic se bo začelo danes ob 8. uri, volišč je skupno šestintrideset. Če ne bo večjih zapletov, bi lahko bilo ime novega župana znano že pred poldne.

Kot znano so se volivcem predstavili trije županski kandidati. Dosedanji občinski odbornik Luca Fasan je kandidiral s podporo petih desnosredinskih list, deželni svetnik Diego Moretti je bil kandidat levosredinskega zavezništva, ki so ga sestavljale štiri liste, inženir Bou Konate, ki se je leta 1984 preselil v Italijo iz Senegala, se je ne nazadnje predstavil volivcem in volivkam s podporo občanske liste, na kateri so bili izključno italijanskih državljani tujega rodu.