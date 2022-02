Danes posvet Skupaj o zgodovini

Danes bo v goriškem Kinemaxu od 15. do 18. ure debatno srečanje La storia insieme - Skupaj o zgodovini, ki ga prirejata vsedržavno združenje partizanov ANPI-VZPI in Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Obe organizaciji opažata, da mnoge slovesnosti ob dnevu spomina na fojbe zaznamujejo nacionalizem, iredentistične nostalgije in celo rehabilitacija fašizma, zato sta se odločili, da ob pričakovanju na 10. februar skupaj odgovorita na revizionistične napade.

Izhodišče današnjega posveta bo poročilo mešane zgodovinsko-kulturne komisije, ki sta jo leta 1993 ustanovili zunanji ministrstvi Italije in Slovenije. Delo se je nadaljevalo več let, končno poročilo, ki ga je komisija soglasno sprejela, pa je bilo oddano obema zunanjima ministroma julija 2000. V Italiji poročilo sploh ni bilo medijsko odmevno, v Sloveniji pa je javnost bolje seznanjena z njegovim obstojem. Na srečanju bodo sodelovali zgodovinarji Nevenka Troha, Gorazd Bajc, Fulvio Salimbeni in Eric Gobetti ter državna predsednika obeh partizanskih združenj, Gianfranco Pagliarulo in Marijan Križman. Prireditev bo vodil deželni vodja ANPI-VZPI Dino Spanghero. Za glasbeni uvod bo poskrbel Memory Trio.