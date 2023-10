Danilo Zavrtanik prejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo

Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so danes razglasili prejemnike najvišjih državnih nagrad in priznanj v znanosti. Letošnja prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta fizik Danilo Zavrtanik in matematik Joso Vukman. Dobitnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa je strojnik Jože Vižintin, poročajo Primorske novice.

Zoisovo nagrado na področju fizike in astrofizike osnovnih delcev bo 28. novembra 2023 na slovesni podelitvi prejel prof. dr. Danilo Zavrtanik, častni rektor Univerze v Novi Gorici.

Prof. dr. Danilo Zavrtanik je na različnih podpodročjih fizike visokih energij dosegel izjemne raziskovalne rezultate ter kot vodja slovenskih skupin v mednarodnih kolaboracijah utiral nove poti slovenskim fizikom. Njegovo znanstveno delovanje se je začelo v Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN z raziskavami osnovnih delcev z detektorjema delcev OMICRON in CPLEAR, nadaljevalo pa z iskanjem Higgsovega bozona z detektorjem DELPHI.

Kasneje se je dr. Zavrtanik raziskovalno preusmeril k astrofiziki visokoenergijskih kozmičnih delcev, kjer je prispeval k meritvam njihovega spektra ter študiju izvorov. Aktivno je sodeloval pri zasnovi in izgradnji največjega observatorija za kozmične delce na svetu Pierre Auger v Argentini, v zadnjih letih pa se posveča raziskavam visoko-energijskih kozmičnih fotonov z nastajajočim observatorijem Cherenkov Telescope Array.

Dolgoletni sodelavec Univerze v Novi Gorici ter Instituta Jožef Stefan je bil vedno gonilna sila za vzpostavitev enakopravnega delovanja slovenskih raziskovalcev v mednarodnem prostoru. Njegova prizadevanja in prizadevanja drugih slovenskih kolegov so pripomogla, da je Slovenija postala pridružena članica CERN. Leta 1995 je s svojim posluhom za potrebe visokega šolstva ustanovil Mednarodno podiplomsko šolo za znanosti o okolju v Novi Gorici, ki jo je dolga leta vodil in jo uspel razviti vse do uspešne Univerze v Novi Gorici.