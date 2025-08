Dars načrtuje popolno zaporo vipavske hitre ceste proti Novi Gorici

Celovita prenova vipavske hitre ceste, ki se je začela novembra lani, prehaja v novo fazo, ki zahteva popolno zaporo cestišča v smeri proti Novi Gorici. Vzpostavili jo bodo 17. avgusta za sto dni, promet pa bo v tem času preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, so povedali na Darsu. Popolna zapora v obratni smeri bo sledila julija 2026. Promet iz smeri Vipave proti Razdrtemu bo ves ta čas potekal nemoteno po drugi polovici hitre ceste.

Dela v okviru obnove hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo obsegajo namestitev dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev cestišča ter nujna konstrukcijska dela na viaduktu Rebrnice. Vozila v lokalnem prometu, ki bodo s primorske avtoceste želela nadaljevati pot do Nove Gorice oz. do meje z Italijo, bodo na priključku Razdrto preusmerjali na vzporedno regionalno cesto. Vozila v tranzitu pa bodo na avtocesti pred priključkom Razdrto s tablami preusmerjali na mednarodni mejni prehod Fernetiče. S tem bodo skušali čim bolj omiliti vpliv popolne zapore na ljudi vzdolž trase, predvsem v naseljih Razdrto in Podnanos, je pojasnil vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonko Zavasnik.