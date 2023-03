Delavec padel z višine nekaj metrov in si poškodoval obe roki

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v goriški industrijski coni, kjer se je pripetila nesreča pri delu. Delavec, star 57 let, je v prostorih neke tovarne padel z višine nekaj metrov, pri čemer si je poškodoval obe roki. Kolegi so poklicali na interventno številko 112 in so mu nudili prvo pomoč. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Gorice, ga je nato na mestu oskrbelo. Zaradi resnosti poškodb so poklicali reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Varnostni organi pa preiskujejo vzroke nesreče.