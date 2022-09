Deluje 90 odstotkov sistema

Na goriški občini so ponovno vzpostavili delovanje 90 odstotkov informacijskega sistema, ki je bil v prejšnjih dneh tarča kibernetskega napada. Hekerji so povzročili kar nekaj škode in težav, saj morajo izvedenci specializiranega podjetja »očistiti« približno tristo računalnikov v lasti goriške občine, pri čemer za vsakega izmed njih potrebujejo po eno uro. Po zaslugi ponovne vzpostavitve delovanja so včeraj občinski uradi – od urada za register prebivalstva do matičnega urada in pogrebnih služb – delovali kolikor toliko normalno, medtem ko je bila še vedno nedostopna občinska spletna stran.