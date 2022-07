Dijaki spoznavali sosednje mesto s pomočjo arhitekture in fotografije

Goriški poklicni zavod Cossar - Leonardo da Vinci je v sodelovanju z novogoriško arhitektko Evo Sušnik iz Zavoda Magistrala konec minulega šolskega leta izvedel zanimiv čezmejni projekt spoznavanja Gorice in Nove Gorice skozi fotografijo. »Arhitekturo sosednjega mesta so dijaki spoznavali skozi objektiv in iskali nove motive, poglede, elemente,« pojasnjuje Sušnikova. V projektu, ki ga je novogoriška arhitektka zasnovala s profesorjem Luco Chinaglio, je sodelovalo 20 dijakov, ki na omenjeni šoli obiskujejo smer za kulturno in avdiovizualno področje in predmet Fotografija. Rezultati štirikratnega obiska Nove Gorice in primerjave z Gorico bodo septembra vidni na fotografski razstavi, ki jo bodo pripravili v Carinarnici na nekdanjem mejnem prehodu na Erjavčevi ulici.

Dijaki so se s pomočjo mentorjev osredotočali predvsem na primerjavo med arhitekturnimi podrobnostmi v obeh mestih, primerjali so razlike v objektih, fasadah, oknih, zelenih površinah in podobno. Na terenu sta bili dve skupini: ena se je osredotočala na vizualno primerjavo s pomočjo fotografij, druga pa je snemala zvoke obeh mest. Čisto spontano pa je nastala tudi splošna primerjava življenja v sosednjih Goricah.