Do čezmejnega modela za trajnostni turizem

Čezmejni razvojni model počasnega in trajnostnega turizma, ki temelji na kolesarjenju: to je cilj aktivnosti Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) v okviru evropskega projekta BorderLabs CE, v okviru katerega so se v sredo v GO! Centru odvile predstavitev in prva participativna delavnica. EZTS GO je eden od projektnih partnerjev v projektu, ki ga financira program Interreg Central Europe, skupaj z osmimi drugimi ustanovami iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Češke in Madžarske. Skupna vrednost projekta znaša 1,7 milijona evrov, proračun EZTS GO v okviru tega projekta pa približno 343.000 evrov.

Projekt je ena od številnih dejavnosti EZTS GO na tem področju, od projekta CTN Isonzo-Soča, v sklopu katerega je somestje treh občin EZTS GO pridobilo nove kolesarske in peš povezave, do projekta Cyclewalk in projektov SPF GO! 2025. Strateški cilj EZTS GO je tudi izkoristiti veliko vidljivost EPK 2025 z namenom, da bi čezmejno območje postalo trajnostna turistična destinacija.

Razvoj čezmejnega modela

Cilj EZTS GO v okviru projekta Borderlabs je razvoj čezmejnega razvojnega modela na področju počasnega in trajnostnega turizma, ki temelji na kolesarski mobilnosti in vključuje primestne četrti ter okolico Nove Gorice in Gorice.

Projektne dejavnosti predvidevajo pripravo akcijskega načrta za čezmejni razvoj počasnega in trajnostnega turizma, ki temelji na kolesarski mobilnosti, za kar sta po naročilu EZTS GO odgovorna zunanja strokovnjaka Ivan Curzolo in Matjaž Marušič. Po analizi italijanske in slovenske zakonodaje, ki velja na čezmejnem območju pri načrtovanju kolesarskega turizma (upoštevala sta nacionalno, regionalno in lokalno raven) sta strokovnjaka opravila analizo razpoložljivih načrtov na čezmejnem območju, pregledala dosedanje aktivnosti, da bi se izognila podvajanju, in poudarila sinergije. Znotraj akcijskega načrta so predvideni tudi izmenjava rezultatov izbranih dejavnosti ter predlogi smernic, ki bodo oblikovane v okviru pilotnega projekta.

Zbirali bodo podatke

V okviru pilotnega ukrepa EZTS GO bodo v kratkem tudi nameščeni premični kolesarski števci za zbiranje podatkov vzdolž kolesarskih in drugih poti. Delo za oblikovanje razvojnega modela je vsekakor zamišljeno kot participativni ocenjevalni proces, ki vključuje lokalne in regionalne institucije ter turistične deležnike s celotnega čezmejnega območja.

V prihodnjih mesecih bodo priredili delavnico, na kateri bodo sodelovale lokalne in regionalne ustanove skupaj z nosilci interesa in turističnimi ponudniki, potekalo pa bo tudi srečanje z vsemi projektnimi partnerji v Gorici in Novi Gorici.

Maja prihodnje leto je načrtujejo predstavitev usklajenega modela za čezmejni razvoj počasnega in trajnostnega turizma, ki temelji na kolesarski mobilnosti.

»Ta projekt je tudi priložnost za pregled številnih aktivnosti, povezanih s kolesarsko mobilnostjo na čezmejnem območju, oceno njihovih prednosti in morebitnih kritičnih točk ter pripravo strategije za nadaljnji razvoj,« je povedala direktorica EZTS GO Romina Kocina.