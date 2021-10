»Do konca decembra bo vse po starem«

»Do konca novembra oz. začetka decembra bo vse po starem. Poskrbeli bomo za ureditev kolesarske steze, kakršna je bila pred poskusnim obdobjem, med katerim smo kolesarski promet speljali po cestišču. Konec novembra bomo prižgali praznične lučke v središču mesta, sočasno računam, da bo tudi stopila v veljavo nova prometna ureditev s kolesarsko stezo na stranskih pasovih.« Tako nam je včeraj napovedal goriški župan Rodolfo Ziberna v zvezi z nejasno usodo kolesarske steze na Korzu Italia, o kateri so se v ponedeljek pogovarjali na skupnem zasedanju komisij za mestni promet in trgovino; sklic zasedanja so zahtevali občinski svetniki iz vrst opozicije Andrea Picco, Silvano Gaggioli in Emanuele Traini, ki so zaprosili za pojasnila glede napovedi goriškega župana Rodolfa Ziberne, da se bo prometna ureditev Korza Italia vrnila »na prvotno stanje«.

Tri svetnike je zanimalo, kaj to sploh pomeni, vendar odgovori občinskih upraviteljev jih niso ravno zadovoljili. »Upali smo, da nam bosta podžupan Stefano Ceretta in občinski odbornik Roberto Sartori povedala kaj več, v resnici smo ostali pri županovi dokaj splošni napovedi, da bo za novo prometno ureditev poskrbljeno do konca novembra, v kar sicer dvomim,« pravi Picco in pojasnjuje, da občinska uprava še ni pripravila potrebnega upravnega sklepa, saj po njegovem mnenju ni še niti dokončno odločila, kako bo zgledala nova ureditev Korza Italia. Na ponedeljkovem srečanju so občinski svetniki iz vrst opozicije zahtevali, naj se ohrani kolesarska steza na cestišču; ob tem so opozorili, da si za ohranitev sedanjega stanja še zlasti prizadeva devet upraviteljev javnih lokalov med križiščem z Ulico XXIV maggio in gledališčem Verdi.