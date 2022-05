Do prihodnjega poletja nova kolesarska pot

Na Dobrovem sta včeraj briški župan Franc Mužič in direktor družbe Kolektor CPG Kristjan Mugerli podpisala pogodbo za uresničitev projekta kolesarske steze od vasi Dobrovo do mejnega prehoda z Italijo v Vipolžah v dolžini štirih kilometrov. Vrednost pogodbe znaša 1,8 milijona evrov. Kolesarska steza bo urejena do prihodnjega poletja.

Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije - kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo je bilo lansko poletje vključeno v osmerico operacij gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki so prejele sklep o podpori. Izdala ga je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, sofinancirane so s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vzpostavitev 19 kilometrov dolge čezmejne kolesarske povezave se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

»Gre za projekt v okviru Dogovora za razvoj regij, ki prvič sega tudi čez mejo,« pojasnjujejo na Občini Brda. Poleg njih so partnerji v projektu še občine Gorica, Števerjan in Moš. Vrednost celotnega projekta znaša dva milijona evrov, pri čemer dobro polovico oziroma nekaj čez milijon evrov predstavljajo evropska sredstva, 265.000 evrov bo zagotovljenih iz državnih sredstev Republike Slovenije, tretjino vrednosti projekta, skoraj 700.000 evrov bo iz lastnih sredstev pokrila Občina Brda, preostanek pa tuji partnerji.

Ureditev kolesarske povezave v skupni dolžini slabih 19 kilometrov je razdeljena na tri odseke: prvi del poteka od naselja Dobrovo do meje z Italijo po lokalni cesti. Ta del kolesarske povezave v dolžini skoraj štirih kilometrov bo urejen na novo. Drugi del poteka preko Italije po lokalni in regionalni cesti, mestnih ulicah, po kolesarskih pasovih in kolesarskih poteh, tretji del poteka v Italiji od mostu preko reče Soče po mestnih ulicah Gorice do Nove Gorice, kjer trasa poteka večinoma varno ločeno od motornega prometa ali po malo prometnih ulicah.

Na italijanski strani se v okviru projekta torej ne bo gradilo kolesarskih stez, ampak bodo obstoječe povezave dodatno opremili s vertikalno in horizontalno signalizacijo: ob obstoječih cestah bodo zarisali še pas za kolesarje, ki bo opremljen z ustreznimi prometnimi znaki.