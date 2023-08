Dobrodelni koncert s skupino Perpetuum Jazzile

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica oz. medicinske sestre Severno Primorske regije, ki so zaposlene v različnih zdravstvenih zavodih, od Tolmina pa vse do Vipave, prirejajo v soboto, 2. septembra ob 20.00, v Športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici dobrodelni koncert »Mi smo z vami«, na katerem bo nastopila glasbena skupina Perpetuum Jazzile. Z njim želijo povezati lokalno skupnost pri pomoči ljudem, ki se trenutno soočajo z grozovito stisko zaradi minulih neurij in poplav, so med drugim zapisale. Izkupiček od prodaje vstopnic nameravajo preko lokalnega Humanitarnega društva Kid otrok otroku nameniti ljudem, ki so utrpeli škodo. Dogodek sta med drugim podprla Radio Robin ter Mestna občina Nova Gorica. Podporo so izkazali tudi podjetje Eventim, ki bo prodajalo vstopnice in nenazadnje izvajalci glasbene skupine Perpetuum Jazzile, ki so se v duhu solidarnosti odpovedali svojemu honorarju.

Vstopnice bodo na voljo po 30 evrov in jih bo moč kupiti na spletnem mestu Eventim ter na prodajnih mestih.