Dogodivščine Nathana Neverja tudi v slovenščini

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je novogoriški mladenič – bodoči filozof in pisatelj Mirt Komel – večkrat »šprical« šolo in se sprehodil do sosednje Italije, in to z edinim namenom, da bi si priskrbel najnovejši izvod znanstvenofantastičnega stripa Nathan Never. Komel pa na naših koncih, na eni in drugi strani meje, ni bil edini zvesti bralec tega stripa. To je bilo očitno v sredo zvečer, ko se je v Knjigarni kavarni Maks na Delpinovi ulici v Novi Gorici zbrala vrsta mlajših in starejših navdušencev na predstavitvi prvega slovenskega prevoda Nathana Neverja. Prišli so prisluhnit tistim, ki so prevod omogočili, in celo ilustratorju, ki je scenarij Bepija Vigne spremenil v figuro. Srečanje je potekalo dvojezično, s simultanim tolmačenjem novinarke Beti Tomsič.

V Trstu in Gorici

Prvi med gosti je spregovoril že omenjeni Mirt Komel, ki je navzočim na kratko predstavil kontekst in vsebino stripa, še posebej pa letošnji številki (št. 409 Arrestate Nathan Never in št. 410 Il mistero di Aquileia), ki se dogajata v Goricah, ter številki (št. 354 La città del vento in št. 355 Check Point 23), ki se dogajata v Trstu in sta v izvirniku izšli že leta 2020. Prav te štiri številke je založba ZRC po dve in dve združila ter izdala z naslovoma Skrivnost zlatega vodnjaka in Vetrovno mesto.

Spregovoril je tudi vodja založbe ZRC Aleš Pogačnik, ki se je med drugim prisrčno zahvalil Darku Turku, zvestemu bralcu stripa, za prevod. Spremno besedo za obe knjigi je napisal Aleksander Buh, lastnik Strip.art.nice, prve striparne v Sloveniji. Občinstvu je povedal, da se kljub novim tehnologijam konec koncev »vedno vrača roka« – da sta umetniška kreativnost in surova spretnost še vedno bistveni.

Enakega mnenja je tudi Romeo Toffanetti, eden izmed ilustratorjev, ki že od leta 1991, od 5. številke dalje, sodeluje z založbo Sergio Bonelli pri grafičnem oblikovanju zgodb Nathana Neverja. Sam je ilustriral tudi zgodbi, ki se ne dogajata le v Trstu in obeh Goricah, temveč tudi v Ljubljani, na Bledu in v Solkanu.