Dol upravičil sloves najbolj mrzlega kraja na Goriškem

Prva slana naznanja, da se bliža zima. V Dolu in Prevali jo je bilo za vzorec že prejšnji teden, spet se je pojavila v ponedeljek in zatem še včeraj, ko so bili nekateri travniki in polja povsem beli.

Slana je sicer običajen pojav tudi v jesenskem času, zlasti v zatišnih krajih, kjer se zadržuje vlaga in ki so izpostavljeni nižjim temperaturam.

V preteklosti se je na Goriškem včasih pojavljala že v začetku oktobra, v zadnjih letih je treba nanjo večkrat čakati do novembra, kot se je med drugim zgodilo tudi letos. Običajno se slana najprej pojavi v Dolu, ki kot znano velja za najhladnejši kraj v nekdanji goriški pokrajini, v Ceglem in Grojni, na robu Ločnika, na travnikih ob Vipavi pri Rupi in Gabrjah.

Dolgo čakali tudi v Sloveniji

Letos so na prvo slano kar dolgo čakali tudi v Sloveniji, kjer so se temperature prvič v letošnji jeseni spustile pod ničlo v noči na ponedeljek. Slana se je najprej pojavila v mraziščih Notranjske.

V Babnem polju se je v ponedeljek ohladilo do -5,1 stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah pa do -4,4 stopinje Celzija. Temperature pod lediščem so v ponedeljek izmerili še v nekaterih drugih krajih po Sloveniji, kjer je spet kar zeblo tudi včeraj zjutraj.

Z ohladitvijo in prvo slano se bodo morali vrtičkarji za letos dokončno posloviti od poletnih povrtnin, ki so zaradi visokih temperatur ponekod uspevale še cel oktober. Mnogi so se še prejšnji teden pohvalili s pridelkom paradižnikov, jajčevcev in feferonov, na katere bo treba ponovno čakati do prihodnjega poletja.

V vrtovih je zdaj seveda čas za zimske zelenjadnice, ki jih je bilo treba posaditi ob koncu poletja in letos kar dobro uspevajo zaradi deževnega vremena iz prejšnjih tednov.

Pričakuje se nova ohladitev

Od ponedeljka se bo našim krajem približalo hladno višinsko jedro, ob katerem je pričakovati nadaljnjo ohladitev. Občutnejša bo v dnevnih urah, ker so noči zaradi temperaturnega obrata trenutno že itak mrzle. Pogoji za slano po drugi strani po vsej verjetnosti ne bodo optimalni, ker bo predvidoma precej vetrovno. Kakorkoli prihaja čas, da na vrtovih in dvoriščih zaščitimo pomarančevce, limonovce in še predvsem okrasne rastline, ki ne prenesejo mraza.