Dom za mladoletnike v Koprivnem bo dobil nov obraz

Ker se v svojega vsaj začasno ne morejo vrniti, jim želijo zagotoviti čim bolj varen in udoben dom. To je cilj Fundacije Vila Russiz in Fundacije Goriške hranilnice, ki sta včeraj predstavili projekt obnove zavoda Elvine, ustanove, ki v Koprivnem že veliko let skrbi za otroke in najstnike v stiski. Fundacija Goriške hranilnice bo vanj vložila kar 1,6 milijona evrov, s katerimi bodo upravitelji preuredili obstoječe prostore ter nadgradili ponudbo oz. jo razširili na mlade med 18. in 21. letom.

Kot je povedal predsednik Fundacije Vila Russiz Antonio Paoletti, ki je hkrati tudi predsednik Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško, gosti neprofitna ustanova v domu Elvine 16 otrok in mladostnikov do 18. leta, ki so jih na podlagi odločitve sodišča za mladoletne iz raznoraznih razlogov - od nasilja do drugih socialnih problematik - odvzeli staršem. Najmlajša trenutna gostja, je dejal, je stara samo tri leta in pol. Za otroke skrbi 12 poklicnih vzgojiteljev, ki so zaposleni pri Fundaciji in jim sledijo 24 ur dnevno. V podporo so jim pri opravljanju šolskih obveznosti, sledijo jim pri razvedrilnih in kulturnih dejavnostih, pri navezovanju stikov z vrstniki in pri odnosih z izvornimi družinami, ko je to mogoče. Dom deluje v tesnem stiku s socialnimi službami.