Doslej pogrešali obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev

Na letošnjih Okusih ob meji je bilo doslej manj gneče kot v prejšnjih letih. Upravitelji stojnic pogrešajo predvsem goste iz bolj oddaljenih krajev, ki jih je muhasto vreme doslej odvrnilo od obiska praznika. Ker je za današnji dan napovedano sončno, gre končno pričakovati množičen obisk, kakršnega so na prireditvi beležili v preteklosti.

»Tudi sami smo opazili, da je bilo doslej na letošnjih Okusih nekoliko manj obiskovalcev kot v prejšnjih letih, po drugi strani smo v Slovenski vasi zabeležili kakorkoli manj upada kot ostali, saj imamo številne zveste goste in prijatelje, ki nas obiščejo prav vsako leto, tako da smo z obiskom vsekakor zadovoljni,« je včeraj povedal Miloš Čotar, predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete, ki je skupaj z društvi Sabotin iz Štmavra, Hrast iz Doberdoba in F.B. Sedej iz Števerjana ter Vinoteko Števerjanski griči tudi letos pred Trgovinsko zbornico v Crispijevi ulici postavila Slovensko vas. Čotar je zadovoljen tudi z novo postavitvijo stojnic znotraj Slovenske vasi in z možnostjo, da ponovno razpolagajo z odrom za glasbene nastope. V četrtek so zaigrali učenci slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, v petek je za glasbo poskrbel DJ Boškin, včeraj je nastopila skupina The Maff, medtem ko bodo danes navzoče razvedrili Rujni muzikanti. »Glasba je za nas izredno pomembna, saj gre za eno izmed osrednjih dejavnosti naših društev,« je še poudaril Miloš Čotar in pojasnil, da Slovenska vas »živi« po zaslugi približno 100 prostovoljcev in prostovoljk.