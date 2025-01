Droni zažareli nad goriškim gradom

Sinoči so nebo nad goriškim travnikom namesto ognjemeti razsvetlili droni. Brezpilotni letalniki, ki so ustvarjali najrazličnejše figure in napise, so letos nadomestili tradicionalni ognjemet v želji, da bi zaščitili domače in druge živali pred hrupom

Glasbeno kuliso v pričakovanju na polnoč so z melodijami iz devetdesetih sooblikovali Double Dee in pevka Kim Lukas, skupina Dancemania in Radio Gioconda. Tako kot v Trstu tudi v Gorici gasilci niso beležili težav. Silvestrska noč je tako minila v znamenju zabave in sproščenega vzdušja.