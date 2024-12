Dva milijona evrov za prenovo stavb v lasti goriške nadškofije

V nedavni rebalans deželnega proračuna so vključili štiri milijone evrov za prenovo nepremičnin v lasti verskih ustanov;dva milijona evrov bosta namenjena goriški nadškofiji.

V ponedeljek, 23. decembra, so na goriški občini deželni svetnik Antonio Calligaris, goriški župan Rodolfo Ziberna, občinska odbornica Patrizia Artico ter Mauro Ungaro in Roberto Grion v imenu nadškofije pojasnili, kako bodo uporabili omenjena finančna sredstva. Prenovili bodo duhovniški dom v Semeniški ulici, kjer bodo s prispevkom 300.000 evrov uredili petdeset ležišč, ki bodo na voljo turistom že med Evropsko prestolnico kulture 2025. Dela se bodo predvidoma zaključila pred koncem prihodnje pomladi. »Petdeset ležišč je kar veliko za naše mesto, upoštevati je tudi treba, da bodo na voljo tudi po letu 2025,«poudarjaPatrizia Artico. 300.000 evrov bo na razpolago za prenovo nekdanje pralnice v kompleksu salezijancev, medtem ko bo za obnovo sob z ležišči znotraj kapucinskega samostana šlo 109.000 evrov. Za prenovo cerkve v Zagraju bo na voljo 243.000 evrov, skoraj 288.000 za cerkev Marije matere cerkve v Ronkah in 216.000 evrov za nekdanje rekreacijsko središče Coassini v Gradišču. Finančna sredstva bosta prejeli tudi župniji sv. Marka v Devinu (295.000 evrov) in sv. Mohorja in Fortunata v Ogleju (300.000 evrov).