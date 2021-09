Dvanajst milijonov evrov za štirideset kilometrov cevi

Podjetje Irisacqua bo na ozemlju goriške občine v prihodnjih letih nadomestilo skoraj 40 kilometrov azbestnih cevi z novimi materiali. Investicija bo skupno vredna približno 12 milijonov evrov. Dela, ki so se že začela, bodo prekinili spomladi leta 2024 vse do prvih mesecev leta 2026, da ne bodo ustvarjala težav obiskovalcem, ki bodo v Gorici ob priložnosti Evropske prestolnice kulture 2025.»Ni znanstvenih dokazov, da bi bile azbestne cevi škodljive. Kljub temu, po principu previdnosti, smo župani poverili podjetje Irisacqua, da zamenja vse tovrstne cevi. Tako anticipiramo morebitne smernice v prihodnosti,« je na včerajšnji predstavitvi del povedal goriški župan Rodolfo Ziberna. Do leta 2025 bodo na gradbiščih v mestnem središču, na robu mesta in v Ločniku zamenjali skoraj trideset kilometrov cevi. Gorica tako čez nekaj let ne bo več imela nobenih azbestnih cevi, goriška pokrajina pa bi lahko postala prva pokrajina na državni ravni v celoti brez azbestnih cevi. Dela bodo uskladili tudi z ostalimi ponudniki storitev, tako s podjetjem Acegas kot s podjetjem, ki bo nameščalo optična vlakna (do polovice leta 2024 naj bi celotno občinsko ozemlje bilo krito z optičnimi vlakni). Ziberna je zagotovil, da bo za ponovno asfaltiranje poskrbljeno z veliko pozornostjo, predvsem, kar se tiče porfirnih kock.

