Enajst let in pol tišine Davida Bandlja tudi za italijanske bralce

»V Auschwitzu dobiš eno veliko pokopališče - morda je tisto tudi pokopališče našega človeštva,« je dejal David Bandelj ob krstni predstavitvi italijanskega prevoda svoje pesniške zbirke Enajst let in pol tišine (Undici anni e mezzo di silenzio), ki je potekala v sredo, 30. aprila, v knjigarni in kavarni Maks v Novi Gorici. Pesmi je v italijanski jezik prevedla Aleksandra Devetak, knjiga je izšla pri založbi Qudulibri.

Prenašanje spomina

Zbirka, ki je prvotno izšla leta 2019 pri Slovenski matici in Mladiki v Trstu, tematizira holokavst in šoo. Pesmi so nastale kot refleksija avtorjevih obiskov koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, kamor je kot profesor spremljal dijake na t. i. vlakih spomina. Tam je, kot je sam povedal, dobil vzgib za pisanje. »Posodil sem glas tistim, ki ga nimajo več,« je dejal in dodal: »To ni poezija v pravem pomenu besede. Bolj kot to gre za prenašanje spomina, ki ne more več biti neposreden.«

Pri pisanju se Bandelj ne skuša vživeti zgolj v žrtve, temveč tudi v tiste, ki žrtev niso bili - v poskus razumevanja človeka kot takega, z vsemi protislovji, šibkostmi in tišinami. Prav ta občutljivost daje zbirki razsežnost univerzalnega spomina in notranjega boja.