Druga mednarodna zvezda, ki bo v pričakovanju na EPK 2025 nastopila na parkirišču Rdeče hiše, tik na meji med Gorico in Novo Gorico, je legendarna pevka Patti Smith. Novico so danes razkrili na tiskovni konferenci z direktorico EZTS Romino Kocina ter županoma Gorice in Nove Gorice, Rodolfom Ziberno in Samom Turelom. Koncert bo 5. oktobra letos.