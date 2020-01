Eriki Jazbar podelili nagrado Dušana Černeta

Slovenstvo, demokracija in krščanstvo so vrednote, na katere sodobna družba pogosto pozablja. Iz njih pa je življenjsko vodilo naredila Erika Jazbar, goriška kulturna delavka in časnikarka, ki je v četrtek v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža prejela nagrado Dušana Černeta za leto 2019.

Nagrado so si zamislili prijatelji omenjenega političnega delavca in časnikarja, ki je preminil leta 1975. Prvič jo je prejel beneški časnik Dom leta 1976; od takrat jo poseben odbor pri Knjižnici Dušana Černeta v Trstu že 32 let podeljuje Slovencu oz. Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki si prizadeva za ideale, za katere se je zavzemal časnikar in politik, in sicer slovenstvo, demokracijo in krščanstvo. Predsednik Knjižnice Dušana Černeta Ivo Jevnikar je navzoče v centru Bratuž spomnil, da je leta 2018 nagrado prejel Giorgio Banchig, opozoril pa je, da je že takrat bilo v igri ime Erike Jazbar. Predlog, da se ji nagrado podeli, je dal pokojni časnikar, besedni ustvarjalec in kulturni delavec Saša Martelanc, ki je zelo cenil njeno delo. Pred dvema letoma so se odločili, da bo nagrada romala v Benečijo, tokrat pa jo je prejela goriška novinarka. Priznanje ji je izročila nečakinja Dušana Černeta Anamarija Prijatelj.

Erika Jazbar je svojo časnikarsko pot začela leta 1992 pri Katoliškem glasu, leta 2005 pa je začela redno delati za deželni sedež RAI v Trstu. Z avtorskimi članki, razmišljanji in intervjuji o Slovencih po svetu in o povojnem času sodeluje tudi pri drugih slovenskih medijih. Kot avtorica, soavtorica ali urednica je izdala več knjig.