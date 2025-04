Evropski prestolnici kulture posvetili filatelistični komplet

Evropski prestolnici kulture 2025, ki povezuje Gorico in Novo Gorico, so posvetili filatelistični komplet, potem ko so lani z dvema znamkama počastili 20-letnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

»Zelo zadovoljni smo, da bo po zaslugi novega filatelističnega kompleta šlo v svet sporočilo sodelovanja naše skupne Evropske prestolnice kulture,« je na včerajšnji predstavitvi novega filatelističnega kompleta povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je poudaril, da je priprava kompleta trajala eno leto, saj gre za zapleten postopek, ki mora upoštevati celo vrsto pravil.

Predstavitve novega filatelističnega kompleta sta se udeležila tudi predsednik deželnega sveta Mauro Bordin in novogoriški župan Samo Turel, ki je pojasnil, da so predstavitev slovenske znamke, posvečene Evropske prestolnice kulture, izvedli še pred njenim uradnim odprtjem. »To, da so tudi državne institucije, kot so pošte, prepoznale pomen Evropske prestolnice kulture, je izredno pomembno,« je ocenil Turel, po katerem je pomembno tudi, da je skupna znamka dvojezična in nosi podobe obeh mest. Novogoriški župan je prepričan, da bo deležna velikega zanimanja med filatelisti in sploh med obiskovalci obeh mest.

V novem filatelističnem kompletu so dve razglednici, dve ovojnici in ilustrativni bilten. Že februarja je ministrstvo za podjetja in Made in Italy izdalo dve znamki, posvečeni Gorici in Novi Gorici oz. njuni skupni Evropski prestolnici kulture. Vsaka znamka stane 1,30 evra, medtem ko je treba za filatelistični komplet na spletni strani podjetja Poste Italiane odšteti 25 evrov. Več informacij o novem filatelističnem komplet je na voljo na spletni strani filatelia.poste.it.