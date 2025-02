Evropski pust je danes zasedel tudi v Gorico. Na ulicah igra in pleše preko 500 godbenikov iz Avstrije, Nemčije, Slovenije, Švice in Furlanije - Julijske krajine. Z goriškega Travnika so krenili ob 15. uri; trasa je dolga 1,8 kilometra. Sprevod pa bo potekal po ulicah Roma, De Gasperi, Sauro, XXIV maggio in naprej po Korzu Italije in Korzu Verdi, od koder se bo po Ulici Oberdan vrnil spet na Travnik. Po končanem sprevodu bo od 19. ure dalje pod šotorom pustno praznovanje.