EZTS GO prejel 239 projektnih predlogov

Pred zaposlenimi na EZTS GO, ki bodo morali analizirati kar 239 projektnih predlogov, prejetih v okviru prvega razpisa Sklada za male projekte GO! 2025, tako imenovanega SPF GO! 2025, je kar nekaj napornih tednov.

Sklad v višini približno 8 milijonov evrov, financiran iz programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027, ki bo namenjen malim projektom in vodenju, je tesno povezan z nazivom Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture 2025. EZTS GO je bil namreč nosilec kandidature za ta naziv in je sedaj skupaj s slovenskim javnim zavodom GO! 2025 odgovoren za dejavnosti, povezane z njim.

Prvi razpis, v seriji, ki bo trajala do leta 2026, je bil objavljen 23. februarja, udeleženci pa so imeli skoraj dva meseca časa, da oblikujejo svoje projektne predloge. »To je bila zagotovo pomembna prva izkušnja za EZTS GO, ki bo imel vse poletje polne roke dela z ocenjevanjem. Po drugi strani pa smo iz številnih srečanj na tem območju v zadnjih mesecih razbrali, da je veliko zanimanja za priložnosti prispevanja in vključevanja v sklopu Evropske prestolnice kulture leta 2025,« komentira direktorica Romina Kocina.

Rezultati zmagovalnih projektov bodo predvidoma znani konec poletja.