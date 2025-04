Festival èStoria prvič čezmejen

Tristo dogodkov, štiristo gostov, štirje dnevi, petnajst lokacij, dve mesti, dve državi. To so številke letošnje 21. izvedbe zgodovinskega festivala èStoria, ki bo prvič čezmejen. Potekal bo v Gorici in Novi Gorici od četrtka, 29. maja, do nedelje, 1. junija. Festival bo sicer uvedel èStoria Film Festival, ki se bo začel že 26. maja in zaključil 1. junija.

Bogat program dogodkov, med katerimi bodo mnogi potekali v slovenščini in italijanščini, bodo sooblikovali številni slovenski, italijanski in mednarodni avtorji in zgodovinarji, ki bodo podrobno razčlenili letošnjo nadvse aktualno temo.

Na odprtju minister za kulturo

Od Gorice in Nove Gorice, prve čezmejne evropske prestolnice kulture, skozi Uruk, ki velja za prvo mesto nasploh, Gazo, Kiev, Atene, Rim ... vse do New Yorka. V letu EPK2025 bo rdeča nit zgodovinskega festivala mesto. »Sam festival bo odgovoril na vprašanje o tem, katera bo v prihodnosti usoda in vloga mest,« je na včerajšnji predstavitvi dejal Adriano Ossola, predsednik društva èStoria, ki prireja festival v sodelovanju z Občino Gorica. Spomnil je, kako je bil festival že ob svoji prvi izvedbi deležen kritik, češ da je ponudba preveč zajetna. »Vendar ravno množica dogodkov poživi mesto in povzroči tisto iskro, do katere bi drugače ne prišlo,« je razložil.

Poglobiti se v zgodovino in funkcijo posameznih mest znotraj zgodovine človeštva pomeni začeti ohranjati njihovo podobo tu in zdaj z namenom, da bi jih zanamcem prepustili v čim boljšem stanju. Tako utemeljujejo prireditelji izbiro letošnje osrednje teme. »Organizatorji zgodovinskega festivala imajo to veliko sposobnost, da vsako leto določijo temo, ki je izjemno aktualna,« je dejal goriški prvi občan Rodolfo Ziberna, ki je festival èStoria opisal kot enega izmed ključnih dogodkov za Gorico. Med drugim je napovedal, da se bo odprtja udeležil italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli, ki bo tudi sooblikoval predstavitev zbirke poezij Carla Michelstaedterja. Odprtje bo potekalo v četrtek, 29. maja, ob 17.30 v gledališču Verdi. Da je letošnja izvedba festivala, ki je dostopna tudi slovenski javnosti, novo poglavje, je poudaril novogoriški podžupan Anton Harej.

Pri prvem čezmejnem festivalu èStoria še posebej izstopa sodelovanje prirediteljev z EZTS GO, v imenu katerega je pozdravil projektni vodja Ezio Benedetti. Bogato ponudbo je pohvalil tudi Alberto Bergamin, predsednik Fundacije Goriške hranilnice, ki je med številnimi podporniki festivala.

Potovanje skozi mesta

Dogajanje bo odprl èStoria Film Festival, ki se bo odvijal v goriškem Kinemaxu. V enem tednu bo na sedemnajstih srečanjih tematiko mesta spajal s sedmo umetnostjo.

Festival èStoria pa bo s svojimi 300 dogodki zaobjel tako Gorico kot Novo Gorico. Več srečanj bo posvečenih prav posebnemu somestju Goric. Le-ta bodo sooblikovali strokovnjaki in kulturni delavci širšega čezmejnega prostora. Andrea Bellavite, Boštjan Vuga in Aleksandra Torbica bodo v novogoriški Knjigarni kavarni Maks o Goricah spregovorili tudi v luči prihodnosti. V EPIC-u bodo o identitetah mesta razpravljali Alessandro Cattunar, Kaja Širok in Petra Svoljšak. Na letošnji ediciji bodo prisotni številni priznani zgodovinarji na državni in mednarodni ravni. Gorica bo spet gostila Alessandra Barbera, ki bo predaval o srednjeveškem Rimu. ONew Yorku bo spregovoril Federico Rampini, Ben Wilson pa bo poslušalce popeljal v London. Prisotni bodo tudi Gad Lerner, Nicola Gratteri, Franco Cardini, Edwars Luttwak, Dacia Maraini in drugi. Priznanje èStoria, ki ga podeljujejo že osem let, bo letos prejel novinar Aldo Cazzullo. Vsi dogodki festivala so brezplačni. Za dogodke v gledališču Verdi bo potrebna predhodna rezervacija na spletni strani èStoria.

Kulturno društvo èStoria sodeluje tudi pri Interreg projektu BeWoP (Beyond Walk of Peace), v sklopu katerega bodo priredili koncert skupine Voces8 na Sveti Gori 20. junija in dogodek v Kobaridu z Alessandrom Barberom 27. septembra.