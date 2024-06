Festival spodbuja goriško večjezičnost

Pogovarjali se bodo o jezikoslovnih ideologijah, o jezikovnih konfliktih, o mejah in predsodkih. Društvo Kulturhaus Görz prireja v petek in soboto, 7. in 8. junija, na dvorišču svojega sedeža v Ascolijevi ulici v Gorici svoj drugi Festival jezikov.

»Petkov program se bo začel ob 17. uri s predstavitvijo Jezikovnega potnega lista - projekta za spoznavanje goriške večjezičnosti, pri katerem sta sodelovala nižja srednja šola Ascoli in osnovna šola Solkan,« je včeraj napovedala Majda Bratina, podpredsednica društva Kulturhaus Görz, medtem ko je društveni predsednik Jens Kolata pristavil, da bo po predstavitvi Jezikovnega potnega lista čas za srečanje z avstrijskim pisateljem Günterjem Neuwirth. »Zgodbe iz njegovih detektivk se dogajajo v Trstu za časa Avstro-Ogrske, zaradi česar je za nas še posebno zanimiv, čeprav njegova dela še niso bila prevedena v italijanščino. Srečanje bo potekalo v nemščini. V Gorici kot znano veliko ljudi govori slovensko, vendar smo lani opazili, da jih kar nekaj obvlada tudi nemščino, saj se je na srečanjih v nemškem jeziku vsakič nabralo kar nekaj publike,«je poudaril Kolata.

V petek, 7. junija, ob 19. uri bo na temo meja in njihovega preseganja spregovoril profesor na genovski univerzi Marco Aime. Ob 20.30 bo srečanje s slovenskim pisateljem in režiserjem Goranom Vojnovićem, s katerim se bo pogovarjala prof. Slavica Radinja. Sledil bo koncert goriške kantavtorke Paole Rossato, ki jo bo spremljal Raffaele Ragusa.

Jezikovne ideologije

V soboto, 8. junija, ob 10. uri bo delavnica slovenščine za otroke, ki jo bo vodila Lionella Costantini. Ob 10.30 bo Vojko Gorjanc z Univerze v Ljubljani predaval o jezikovnih in jezikoslovnih ideologijah. Ob 11. uri bo delavnica furlanskega jezika za otroke, ki jo bo vodila Serena Fogolini. Ob 11.30 bo Jan Brousek s celovške univerze v nemščini spregovoril o jezikovnih konfliktih na Koroškem in sploh v regiji Alpe-Jadran. Ob 12.30 bo v galeriji Prologo srečanje z likovno umetnico Paolo Gasparotto.

Ob 15. uri bo Maurizio Tavagnutti iz jamarskega kluba Seppenhofer predaval o pomenu preučevanja Krasa v Furlaniji - Julijski krajini v srednjeevropskem kontekstu. Ob 15. uri bo tudi delavnica risanja mang s Federicom Bauzonom. Ob 16. uri bo delavnica španskega jezika za vse starosti, ki jo bosta vodili Francesca Fornasier in Maria Muñoz.

Ob 17. uri bo voden ogled prvega nadstropja hiše Ascoli, kjer ima svoj sedež furlansko filološko društvo. Ob 18. uri bo srečanje s pesnico Mary Barbaro Tolusso. Ob 19.15 bo voden ogled goriškega geta. Ob 20.30 bo spregovoril Kossi Komla-Ebri, pisatelj po rodu iz Toga, sicer zdravnik v Bologni, ki je leta 2002 zaslovel po zaslugi knjige Imbarazzismi, v kateri se je posvetil stereotipom do priseljencev. Festival se bo sklenil z nastopom didžeja Janka, ki bo vrtel balkansko in evropsko popularno glasbo.

Društvo Kulturhaus Görz prireja festival s finančno podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine. Kolata je včeraj pojasnil, da so se uspešno prijavili tudi na razpis za prihodnje leto, ko bo tako na sporedu že tretja izvedba festivala. D.R.