Filmi kot didaktično gradivo

Dolgoletna prizadevanja Kinoateljeja, da bi vzgojno-filmske vsebine postale stalnica v šolskih predmetnikih slovenskih šol in vrtcev v Italiji, dobivajo nov zagon. Med šolniki jih v prvi vrsti podpira Sonja Klanjšček, ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob in slovenskih licejev v Gorici. Majhna a zelo motivirana ekipa je z vizijo, da sedma umetnost postane stalna sopotnica mladih na njihovi izobraževalni poti, pripravila gradivo, ki ponuja kopico različnih učnih dejavnosti, s katerimi filmska vzgoja lahko neposredno vstopa v šolski program tudi v teh negotovih časih poučevanja na daljavo.

Svež program, ki obsega raznovrstno didaktično gradivo, primerno za različne starostne skupine in ponuja povezovanje filmskih vsebin z najrazličnejšimi šolskimi predmeti (od matematike do državljanske vzgoje), so pri Kinoateljeju najprej preko spleta predstavili zainteresiranim učiteljem in vzgojiteljem. Snovalke ponudbe poudarjajo, da je gradivo prvotno nastalo z namenom njegove uporabe v razredu in ogledom filma v kinu, prepričane pa so, da lahko popestri monotono in težko obdobje učenja na daljavo z ogledom kakovostnih filmskih vsebin.