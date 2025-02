Galerija, v kateri umetnin ne gledaš

Taktilna galerija, ki nastaja v okviru Evropske prestolnice kulture, bo prostor, kjer bo zaznavanje umetniških del potekalo drugače kot v običajnih galerijah. Že ime pove, da bo raziskovanje eksponatov potekalo z dotikom. Namenjena bo vsem, še zlasti pa ranljivim skupinam, kot so slepi in slabovidni. Razstava z naslovom Umetnost onkraj vidnega bo umeščena v prostore v prvem nadstropju Mercatorjevega centra v Kromberku. Konec lanskega leta jih je po dolgih pričakovanjih in naporih v najem pridobilo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica.

Odprtje taktilne galerije je predvideno na prvi letošnji pomladni dan, torej 21. marca, za vsebinski del galerije bo poskrbel Goriški muzej. »To bo prvi oziroma največji takšen projekt v Sloveniji,« izpostavlja David Kožuh, kustos pedagog v Goriškem muzeju.»Razstava bo obiskovalce popeljala po zgodovini umetnosti od antične Grčije do sodobne likovne umetnosti, opremljena pa bo z napisi v znakovnem jeziku in z zvočnim opisom v slovenščini, italijanščini in angleščini,» še napoveduje.