Gasilci rešili psa, ki sta padla v Sočo in ju je odnesel tok (VIDEO)

Gasilci iz Gorice so danes skupno s kolegi SFA, usposobljenimi za reševanje na poplavljenih območjih, posredovali v Fari, kjer sta dva psa večjih pasem padla v reko Sočo in ju je odnesel tok. Uspela sta se zateči na kup drv, od koder pa nista mogla odplavati na breg. Lastnika psov sta se podala v Sočo, da bi ju rešila. Eden od dveh se jima je uspel približati na razdaljo kakih deset metrov, tok pa je bil premočan in ju ni uspel doseči. Posredoval je gasilec SFA, ki so ga kolegi zavarovali z vrvjo. Moškemu je izročil rešilni jopič in ga privezal. Ker sta bila psa vznemirjena in prestrašena, sta se jima skupaj približala. Lastnik je psa najprej pomiril. Ko sta se umirila, sta ju vzela v naročje in ju prenesla na varno. Oba psa sta bila čila in zdrava in se nista poškodovala.