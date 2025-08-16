Glasbeniki z raznih koncev sveta povezali Gorici

Z nastopom glasbenice Rachel Z ob spremljavi Omarja Hakima in Jonathana Toscana se je minuli petek zaključila letošnja izvedba festivala Musiche da mondo/Glasbe sveta, ki že štirinajst let ponuja v Gorici in Novi Gorici zares zanimive izvajalce jazz, funk, folk in drugih zvrsti svetovne glasbe. Festival je nastal na pobudo združenja Controtempo, ki ga sicer poznamo predvsem po jesenskem krminskem festivalu Jazz & Wine in novogoriškega kulturno umetniškega društva Morgan; zadnja leta pri organizaciji aktivno sodeluje tudi Goriški muzej.

Sugestivni prizorišči

Tudi letos sta bili prizorišči tako v Gorici kot v Novi Gorici izjemno sugestivni, in sicer ponovno odprti park vile Coronini in prireditveni prostor pred Gradom Kromberk.

V Gorici smo lahko konec julija v štirih večerih sledili glasbeno-gledališki predstavi, ki je nastala izpod peresa Stefana Bennija, kvintetu berlinsko-ljubljanskega izvora Re.chat, italijanski zasedbi Savana Funk, nastopu pianista Dorantes ob spremljavi plesalke Leonor Leal in francoskim odrskim mačkom ansambla FÜLÜ.

Minuli teden so zvoki festivala Glasbe sveta zapolnile vrt pred kromberškim gradom in sosednji amfiteater. V amfiteatru je bila na sporedu Tržnica dobrote sveta, dolgoletna spremljevalka festivala, ki je gostom ponujala krajevne dobrote in lepote ter prostor in čas za sproščeno snidenje pred in po koncertih.

Prvi večer so nastopili kitarist Paolo Angeli, ki je prisotne začaral s posebej prirejeno sardinsko kitaro s kar 25 strunami in kvintet Vaska Atanasovskija, ki je predstavil zanimiv projekt Transbalkanika. Adut letošnje izvedbe čezmejnega glasbenega festivala je bil kubanski pianist Roberto Fonseca.

V Kromberku je nastopil ob zaključku daljše evropske turneje ob spremljavi odličnih sopotnikov, basista Felipeja Cabrere, bobnarja Rulyija Herree in tolkača Andresa Coayoja. Kvartet je ponudil nekaj kubanskih in latinskih klasikov v pretežno jazz priredbi, ki so navdušili in seveda tudi povabili k plesu prisotne. Pred in tudi po njihovem nastopu pa so v amfiteatru kot na pravem vaškem prazniku goste zabavali člani sardinske folk skupine Tumbarinos di Gavoi. Kot že uvodoma napisano je letošnji niz Glasbe sveta sklenil večer s koncertom ameriške pianistke Rachel Z in bobnarja Omarja Hakima ter zaključnim nastopom zasedbe Teo Collori Quartet.