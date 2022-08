Glasnica goriškega župana bo še naprej Patrizia Artico

Glasnica goriškega župana Rodolfa Ziberne bo tudi v naslednjih petih letih še naprej Patrizia Artico. Novico je včeraj sporočil župan, ki je poudaril, da sta s Patrizio Artico že na delu, »da pripravita mesto za izziv GO!2025«. Na natečaj za mesto županovega glasnika se je prijavilo 12 kandidatov, izbira pa je padla na osebo, ki bi zajamčila kontinuiteto. »Patrizia Artico ima za sabo edinstvene izkušnje, ne le kot novinarka, ampak tudi glede na njen odnos z mestom. V zadnjih 25 letih je mesto doživljala zelo od blizu, v raznoraznih vlogah in med pomembnimi trenutki. Gorico zelo ljubi in mislim, da je ona za mesto pomembna figura tudi za prihodnost,« je povedal Ziberna. Dosedanja in nova glasnica je razkrila, da je imela v načrtih novo službo, ki bi jo peljala v Trst. Naposled pa si je premislila, saj se ji je zdelo, da bi Gorico nekako »prevarala« tik pred enim izmed njenih najpomembnejših zgodovinskih trenutkov. »Vsak mora po svojih močeh skušati dati svoj doprinos za to izredno priložnost, ki jo imamo pred sabo«, poudarja Patrizia Artico.