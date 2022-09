Gola beseda brez konteksta in interpretacij

Pred Coroninijevim dvorcem v Šempetru so v četrtek zvečer odprli Labirint, instalacijo goriške umetnice Annibel Cunoldi Attems, ki se je umetniško formirala v Parizu. Slednja v kontekstu svojega umetniškega dela labirint vidi kot prostor mnogih razsežnosti in priložnosti, kot labirint uma, misli, znanosti, umetnosti, kot labirint idej, krajev, izvora, korenin, kot razvoj skupne poti obeh Goric.

Kot je ob predstavitvi umetnice in njene instalacije povedala kuratorka Klavdija Figelj, sodobna umetnost že dolgo časa ne komunicira le s podobami, ampak tudi z besedami in idejami, koncepti. In še raje kot čiste in abstraktne galerijske bele kocke si izbira prostore, ki vsebujejo preplete družbenih in osebnih pomenov, zgodovine, interesov, strategij in so v neposredni relaciji z ljudmi.

MREŽE, OGRAJE, REŠETKE

»Umetnica Annibel Cunoldi Attems v svojem delu vrednoti prostore in motri duha časa, opazuje arhitekture, ki smo jih nasledili od moderne ali drugih historičnih obdobij in spremlja njihovo transformacijo. Opazuje, ali so to mrtvi prostori ali prostori, ki omogočajo srečanja ljudi in vrednot, so kreativni laboratoriji novih idej. Svoje projekte – instalacije je bodisi s fotografijami bodisi z besednimi intervencijami doslej zasnovala na nekaterih ključnih zgodovinskih točkah evropskega prostora: Berlin, Dessau, Potsdam, Pariz, Kopenhagen, Graz, Trst, Ljubljana, Videm, Gorica. Mreže, ograje, rešetke in besede so objekti, s katerimi gradi umetniško instalacijo in so hkrati njen manifest,« izpostavlja Klavdija Figelj.